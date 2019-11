Brescia-preses shockt met dubbelzinnige uitspraak over ‘zwarte' Balotelli

Mourinho ‘Zlatan halen? We hebben al de beste spits van Engeland’

18:14 Tottenham-coach José Mourinho heeft geen plannen om Zlatan Ibrahimovic naar de Spurs te halen. De Portugees reageerde op vragen over de Zweedse voetballer die is gestopt bij zijn club LA Galaxy en in verband wordt gebracht met meerdere clubs in Europa.