‘Briljante’ Erik ten Hag over mogelijke basisplaats Cristiano Ronaldo: ‘Ik hou mijn beslissing voor me’

,,Ik ben ervan overtuigd dat we nog een betere ploeg zullen krijgen. Ik ben tevreden en vind dat we heel goed samenwerken”, aldus Ten Hag, die weigerde op transfergeruchten in te gaan. ,,Ik kan niets vertellen over individuen, ik kan niet praten over spelers die onder contract staan ​​bij andere clubs.”

Ten Hag wil Marcus Rashford graag behouden, al zou er interesse zijn van topclubs, met name Paris Saint-Germain. ,,Hij is een heel belangrijke speler. Vanaf de eerste dag dat ik hier ben, ben ik heel blij met hem en ik wil hem niet kwijt. Hij behoort zeker tot onze plannen bij Manchester United.”

Komend weekend wacht Ten Hag de uitwedstrijd tegen Brentford. Het duel in Londen begint zaterdagavond om 18.30 uur. Of Cristiano Ronaldo dan aan de aftrap staat, hield Ten Hag nog in het midden. ,,Hij heeft een goede trainingsweek gehad. Hij heeft twee halve wedstrijden gespeeld en of hij zaterdag in de basis staat, zullen we zien. Dat wordt mijn beslissing en die hou ik voor me.”

Volledig scherm Cristiano Ronaldo © REUTERS

Brentford manager Thomas Frank is in aanloop naar het duel met United vol lof over Ten Hag. ,,Hij is een briljante coach", aldus Frank. ,,Bij zijn vorige clubs heeft hij het geweldig gedaan en ook bij United zullen ze er alles aan doen om alles uit te spelers te halen. Ze hebben de eerste wedstrijd verloren en meestal is de reactie daarop dat je de volgende wedstrijd heel graag wil winnen. Het gaat dus extreem moeilijk worden voor ons.”