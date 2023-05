Britse media over ‘schokkende taferelen’ na duel AZ: ‘Schandelijke avond voor Nederland’

Met videoNa het verlies van AZ tegen West Ham United in de halve finales van de Conference League ging het helemaal mis in het AFAS Stadion. Hooligans vielen een vak vol familieleden en vrienden van de Engelse ploeg aan. Britse media spreken, net als veel anderen , schande van de gebeurtenissen.

‘Crazy’, kopt The Mirror Sport op de voorpagina met de letters AZ in een andere kleur dan de rest van de tekst. ,,Spelers van West Ham United schieten familie en vrienden te hulp als Nederlandse misdadigers de glans wegnemen na een heerlijke avond waarop Fornals en Moyes de pijn beëindigen na 47 jaar", zo duidt de krant op het feit dat West Ham United 47 jaar geleden voor het laatst een Europese finale speelde.

Het gaat echter niet over de wedstrijd, maar vooral over de rellen in de Engelse media. ,,Tientallen ultra's van AZ rennen door de 'dode zone’ om vervolgens de families van de spelers aan te vallen die feest aan het vieren zijn. Het zijn schokkende taferelen”, aldus The Mirror. ,,Meer dan honderd supporters van The Hammers kregen te maken met onacceptabel geweld. De club uit Alkmaar kan een sancties van de UEFA verwachten.”

Volledig scherm Een ME'er tijdens de rellen die ontstonden na de nederlaag van AZ tegen West Ham United. © ANP, bewerkt DPG Media.

De BBC en de Evening Standard spreken van ‘vreselijke taferelen’ in berichten over de aanval van Alkmaarse fans op Britse supporters. ,,Een week geleden leidde eenzelfde situatie tot een verbale confrontatie tussen West Ham-supporters en de staf van AZ en familie van de spelers, maar deze situatie is vreselijk geëscaleerd”, schrijft The Evening Standard. ,,De spelers van West Ham haastten zich naar de situatie, waarbij veel van hun familieleden duidelijk in het gevecht verwikkeld waren, terwijl de lokale politie traag leek in te grijpen.”



Op de website van de Daily Mail wordt in grote letters gesproken van ‘Holland’s night of shame’, een schandalige avond voor Nederland. ,,Het waren schokkende beelden vanaf de tribunes. Een aantal dappere West Ham-supporters probeerde de stroom hooligans weg te houden bij de familie door ze met de vuist te lijf te gaan.”

De Daily Star spreekt van een ‘schandelijke reactie’ van de AZ-achterban op de winst van West Ham. ,,Een aantal stewards rende erop af om iedereen te kalmeren, maar zij waren niet in staat om te voorkomen dat de AZ-fans de tribunes op renden.”

Een aanwezige verslaggever van Sky News merkt op dat ‘het even duurde’ voordat stewards reageerden op de rellen. Toen de politie zich in de rel mengde, was de chaos compleet volgens de verslaggever. ,,Ik kon de angst en de zorgen bij de spelers van West Ham wel begrijpen.”

Een week eerder werden in het Olympisch Stadion in Londen juist familieleden en vrienden van AZ-fans aangevallen toen ze juichten om een doelpunt tegen West Ham.

