Britse miljardair en sjeik uit Qatar doen verbeterd bod op Manchester United

Ronald Koeman hoeft niet verder te zoeken, volgens Belgische media is Bart Verbruggen de nieuwe eerste doelman van Oranje

Bart Verbruggen (20) blijft imponeren bij Anderlecht. De Bredase doelman blonk eerder al uit met drie gestopte penalty’s in de Conference League, ook dit keer was Verbruggen uitblinker bij de Belgische club, die Villarreal wist te verslaan. ,,Koeman roept Verbruggen vrijdag wel gewoon op, toch?”, vraagt men in België zich af.