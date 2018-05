Britse pers lyrisch: 'Ze kwamen, ze scoorden, ze overwonnen!'

Liverpool won vorige week met ruime cijfers van AS Roma, maar na de Romatada van die club tegen FC Barcelona was niemand er honderd procent zeker van dat die 5-2 op Anfield genoeg zou zijn voor een finaleplek. De ploeg van de afwezige Kevin Strootman kwam dichtbij, heel dichtbij, maar de 4-2 van gisteren was niet genoeg. ,,Ze kwamen, ze scoorden, ze overwonnen", kopt tabloid The Sun.



Tussen haakjes en goed verstopt staat er nog 'nipt!' op de pagina. ,,Klopp's heroes Caesar the day", is één van de verwijzingen van de krant aan de oude Romeinen. ,,Jürgen Klopp is de veroveraar van Rome", luidt de eerste zin van het artikel op de pagina. Op de algemene voorpagina van The Sun staat eveneens een verwijzing naar Liverpool: ,,Kop's Rome sweat Rome."



Ook Metro verwijst naar de vroegere Romeinen. ,,Romeinen veroverd", klinkt het luid en duidelijk op de voorpagina van het sportkatern. Kwaliteitskrant The Times verwijst naar het minieme verschil en de uitspraak van Virgil van Dijk kort na afloop. ,,Dat was close, maar wat maakt het uit?".