Brons voor Troost-Ekong en Nigeria in Afrika Cup

Odion Ighalo scoorde al in de derde minuut, in Caïro. De in Haarlem geboren William Troost-Ekong speelde bij Nigeria de hele wedstrijd. In de halve finale ging de ploeg van Gernot Rohr met 2-1 onderuit tegen Algerije, Tunesië verloor van Senegal door een eigen doelpunt in de verlenging van keeper Mouez Hassen: 0-1.