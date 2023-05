Buitenlands voetbal | Uitslagen en hoogtepunten van de zaterdag

Premier League (Engeland)

• Leeds United - Newcastle United 2-2

• Manchester United - Wolverhampton Wanderers 2-0

• Aston Villa - Tottenham Hotspur 2-1

• Chelsea - Nottingham Forest 2-2

• Crystal Palace - Bournemouth 2-0

• Southampton - Fulham 0-2

Botman en Newcastle morsen in strijd om Champions League

Newcastle United heeft in de strijd om een ticket voor de Champions League punten laten liggen bij degradatiekandidaat Leeds United. De ploeg van trainer Eddie Howe, waarvoor Sven Botman de gehele wedstrijd speelde, moest genoegen nemen met een gelijkspel: 2-2. Callum Wilson scoorde twee keer uit een strafschop voor Newcastle United en staat nu op zeventien doelpunten in de Premier League.

De laatste speler van de ‘Magpies’ die zo vaak scoorde in een seizoen in de Engelse competitie, was Alan Shearer in 2003-2004. Newcastle United staat met 66 punten op de derde plaats en strijdt met Manchester United (63 punten) en Liverpool (62) om de laatste twee tickets voor de Champions League.

Southampton degradeert, Aston Villa verslaat Spurs

Southampton is na elf jaar gedegradeerd uit de Premier League. Het elftal van de Spaanse trainer Rubén Sellés verloor zaterdag voor eigen publiek met 2-0 van Fulham en kan daardoor niet meer ontsnappen aan degradatie. Nottingham Forest pakte bij Chelsea een belangrijk punt in de strijd tegen degradatie: 2-2. Aston Villa versloeg Tottenham Hotspur (2-1) en kwam daardoor qua punten op gelijke hoogte met de nummer 6 van de Premier League.

Bundesliga (Duitsland)

• Bayern München - Schalke 04 6-0

• Union Berlin - Freiburg 4-2

• Eintracht Frankfurt - Mainz 3-0

• Bochum - Augsburg 3-2

• Wolfsburg - Hoffenheim 2-1

• Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach 5-2

Primera Division (Spanje)

• Real Sociedad - Girona 2-2

• Osasuna - Almería 3-1

• Villarreal - Athletic Club 5-1

• Real Madrid - Getafe 1-0

Asensio schiet Real Madrid langs Getafe

Real Madrid heeft tussen beide duels met Manchester City in de halve finales van de Champions League in geen fout gemaakt in Spanje. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti versloeg Getafe met 1-0 via een doelpunt van Marco Asensio. De aanvaller scoorde in de 70ste minuut met een van richting veranderd schot. Voor de aftrap vormden de spelers van Getafe een erehaag voor de spelers van Real Madrid, die vorige week de Spaanse beker veroverden. De routiniers Nacho en Luka Modric toonden de Copa del Rey aan de ruim 50.000 toeschouwers in stadion Santiago Bernabéu.

Vier dagen voor de return tegen Manchester City gaf Ancelotti heel wat basiskrachten rust. Zo ontbraken Karim Benzema, Rodrygo en David Alaba in de selectie. Modric, Toni Kroos, Vinícius Júnior en Antonio Rüdiger begonnen op de bank. Daardoor had onder anderen Eden Hazard voor het eerst sinds september een basisplaats. De Belg moest na een uur plaatsmaken voor Vinícius Júnior. Met ook Kroos en Modric in de ploeg pakte Real alsnog de winst.

De Madrilenen staan nu met 71 punten weer op de tweede plaats in La Liga, met 2 punten meer dan stadgenoot Atlético Madrid dat zondag tegen Elche speelt. Koploper FC Barcelona kan zondagavond bij Espanyol de landstitel binnenhalen. Het eerste duel tussen Real Madrid en Manchester City eindigde dinsdag in Spanje in 1-1. Woensdag is de return in Engeland.

Serie A (Italië)

• Salernitana - Atalanta 1-0

• Spezia - AC Milan 2-0

• Inter - Sassuolo 4-2

Ligue 1 (Frankrijk)

• RC Strasbourg - OGC Nice 2-0

• Paris Saint-Germain - AC Ajaccio 5-0

Jupiler Pro League (België)

Play-offs voor Conference League

• Cercle Brugge - KAA Gent 0-4

• Standard - Westerlo 2-2