Bulgaar Petev nieuwe bondscoach Bosnië

Petev is de opvolger van Dusan Bajevic, die er niet in slaagde Bosnië naar het naar dit jaar uitgestelde EK te leiden. Hij was eerder bondscoach van Bulgarije (2015-2016), won twee landstitels met Ludogorets en was werkzaam bij clubs in onder meer Cyprus, Saudi-Arabië en Polen. Bosnië deed sinds de onafhankelijkheid in 1992 één keer mee aan een WK, in 2014 in Brazilië.