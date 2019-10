Bulgarije geschokt door Engels statement omtrent racisme

14-0 zege Primeur in Iran: duizenden vrouwen bezoeken WK-kwalifica­tie­du­el

18:00 Tussen de 3500 en 4000 vrouwen hebben zich vandaag in het Azadi Stadion van Teheran gemeld bij een interland van Iran tegen Cambodja. Het is voor het eerst in veertig jaar dat vrouwen toestemming hebben een voetbalwedstrijd in het land te bezoeken.