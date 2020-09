Bundesliga kleurt Oranje: ‘Zirkzee moet de verantwoordelijkheid gaan voelen’

Een historisch hoog aantal Nederlanders is dit seizoen actief in de Bundesliga. 23 Nederlanders liggen vast bij Duitse clubs en dat snapt Erik Meijer wel. ,,Nederlanders hebben een goede opleiding, eigen mening en vrijgevochten houding. Dat is een goede toevoeging aan het Duitse voetbal”, legt hij uit.

Door Mart ten Have

Andersom snapt Meijer het vanuit het perspectief van de spelers ook. ,,Het niveau is hoog, de stadions zitten vol en de salarissen zijn goed. Veel Nederlanders kiezen nog steeds voor de Premier League of La Liga, maar de Duitse competitie is van hetzelfde niveau. De Champions League-winnaar komt er vandaan en drie van de vier trainers uit de halve finale van de afgelopen editie van de Champions League zijn Duitsers.”

De Nederlandse blikvangers in de Bundesliga zijn Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) en Davy Klaassen (Werder Bremen) volgens de oud-spits van HSV. ,,Weghorst heeft een leeuwenhart en is fysiek erg sterk, daar kom je ver mee in de Bundesliga. Het is eten of gegeten worden en dat begrijpt hij. Binnen je team heb je concurrentie, maar ook de verdedigers waar je tegen speelt zijn ijzersterk.”

Volledig scherm Wout Weghorst. © BSR Agency

,,Ik hoop dat hij dit seizoen de lijn door trekt en nog een stapje kan maken. Dat zou fantastisch zijn, ook voor het Nederlands elftal.” Weghorst maakte 33 doelpunten in zijn eerste twee seizoenen en loopt daarmee één op twee. De spits uit Borne wordt in de media in verband gebracht met Arsenal en Tottenham Hotspur, maar speelt voorlopig nog gewoon bij Die Wölfe.

Ondanks de matige prestaties van Werder vorig seizoen, is Meijer enthousiast over Klaassen. ,,Hij heeft goed gespeeld afgelopen seizoen en het elftal bij de hand genomen. Dat is extra knap omdat Werder een heel moeilijk seizoen beleefde.” Met de aanvoerdersband om handhaafde de oud-Ajacied zich met Werder Bremen net via de nacompetitie. Beide duels met Heidenheim uit de Tweede Bundesliga eindigden gelijk, maar dankzij de beruchte uitdoelpuntenregel handhaafde Werder zich. In Bremen eindigde het in 0-0 en in Heidenheim in 2-2.

Lees verder na de tabel

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Waar Weghorst en Klaassen gewend zijn aan het niveau van de Bundesliga, is het voor Deyovaisio Zeefuik allemaal nieuw. Hij verruilde FC Groningen voor Hertha BSC. Een speler met veel potentie, volgens Meijer: ,,Het talent heeft hij, maar nu moet hij het ook laten zien. Het is een goede stap omhoog vanuit de eredivisie. Hij moet een beetje Wout Weghorst erbij krijgen en een stap maken.” Alleen zal Zeefuik zich niet voelen in Berlijn, met Javairô Dilrosun, Daishawn Redan, Omar Rekik en Karim Rekik heeft hij vier landgenoten om zich heen bij de nummer tien van de afgelopen seizoen.

Talenten

Youri Mulder kijkt anders naar de invasie Nederlanders in de Bundesliga dan zijn collega Meijer. ,,Er spelen weliswaar heel veel Nederlanders, maar het zijn geen Nederlands elftal-spelers, zoals Robben dat was. Het is wat dat betreft allemaal wat minder. Het is leuk om te volgen, maar je gaat er niet voor zitten."

,,Vooral voor die achttien- en negentienjarige talenten zelf is het heel belangrijk dat ze gaan spelen in een eerste elftal. Je moet die verantwoordelijkheid voelen van elke week presteren. Dat er banen afhangen van je prestaties. Dat gat tussen eerste en tweede elftallen bij clubs is veel te groot. Dat geldt ook voor iemand als Joshua Zirkzee bijvoorbeeld. Die moet gaan spelen en de verantwoordelijkheid gaan voelen, verhuur hem aan een club als Schalke", sluit Mulder af. Zirkzee debuteerde in december als invaller voor Bayern en schoot gelijk de 2-1 binnen tegen Freiburg. Enkele dagen later flikte hij hetzelfde kunstje opnieuw, tegen Wolfsburg viel hij in en maakte hij weer de 2-1.

De andere drie nieuwelingen in Duitse hoogste competitie zijn Guus Til, die door Spartak Moskou voor een jaar wordt verhuurd aan SC Freiburg, Tahith Chong die door Klaassen’s Werder Bremen wordt gehuurd van Manchester United en Mike van der Hoorn, die transfervrij overstapte van Swansea City naar het gepromoveerde Arminia Bielefeld.