Bundesliga wil in nieuw seizoen weer fans in stadions

Het seizoen in de Bundesliga werd enkele weken geleden al hervat, als eerste van de grote competities in Europa. Er wordt gespeeld achter gesloten deuren. Volgens richtlijnen van de regering mag dit zeker tot 1 oktober ook nog niet veranderen, al is het mogelijk op deze regel uitzonderingen te maken. Mogelijk wordt eerst een deel van de capaciteit van de stadions weer gebruikt, zodat de fans onderling voldoende afstand kunnen houden.