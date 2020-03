Bundesliga zwicht onder druk publieke opinie: Ook geen voetbal in Duitsland

Terwijl de voetbalcompetities vrijwel overal werden stilgelegd vanwege het coronavirus, wilde de DFL koste wat kost speelronde 26 dit weekend nog afwerken. Zonder publiek, maar voor die halfslachtige maatregel was in Duitsland steeds minder steun. Michael Zorc, technisch directeur van Borussia Dortmund, zag weinig in een derby tegen Schalke 04 in een leeg stadion en vroeg zich in een interview hardop af waarom de Bundesliga niet een paar weken kon pauzeren als dat in landen als Spanje en Italië wel kon.

Bij Bayern München hadden ze dezelfde mening. Thiago Alcantara haalde vandaag hard uit naar de DFL. De 28-jarige middenvelder van de koploper noemde het op Twitter onbegrijpelijk hij dit weekend gewoon moest voetballen ,,This is crazy’’, aldus de Spanjaard. ,,Stop met rotzooien en land in de realiteit. Laten we eerlijk zijn, er zijn belangrijkere prioriteiten dan welke sport dan ook.’’

In Bremen hadden ze al hun eigen plan getrokken. Ruim voor de DFL met zijn besluit kwam om de competitie toch maar stil te leggen, had het stadsbestuur vandaag al bepaald dat de voor maandag geplande wedstrijd tussen Werder en Bayer Leverkusen niet door kon gaan.

Meerdere spelers hadden hun vraagtekens bij het oorspronkelijke plan om nog even door te voetballen. Uwe Hünemeier van Paderborn bijvoorbeeld. Hij had vanavond (20.30 uur) moeten aantreden tegen Fortuna Düsseldorf, terwijl bij zijn trainer Steffen Baumgart eerder op dag nog moest worden vastgesteld of hij besmet was met het coronavirus. De coach testte negatief, maar een aantal spelers van Paderborn moest nog op de uitslag van hun test wachten. ,,Prioriteit heeft enkel en alleen de gezondheid van iedereen’’, stelde Hünemeier in een tweet.