Bürki keert Zwitserse ploeg rug toe

De 28-jarige Bürki is al jaren een vaste waarde in de Zwitserse kern, maar telt slechts negen caps. Op het doel is Yann Sommer van Borussia Mönchengladbach de eerste keus. Bürki was als bankzitter aanwezig op de WK's van 2014 en 2018, en het EK van 2016. ,,Dit is geen beslissing tegen de Zwitserse ploeg", schrijft hij. ,,Ik vond het altijd een hele eer mijn land te vertegenwoordigen. Maar ik wil me meer focussen op Dortmund. Als de nood aan de man is en de bondscoach ziet mij als het beste alternatief, dan zal ik mijn verantwoordelijkheid nemen.''