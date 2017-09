Burnley en Engeland zijn doelman Heaton maanden kwijt

Depay met cruciale assist belangrijk voor Lyon

19:16 Olympique Lyon heeft na twee remises weer eens gewonnen in de Franse competitie. Met Memphis Depay in de basis en Kenny Tete als invaller was Lyon te sterk voor Guingamp: 2-1. Nabil Fekir maakte in de 72ste minuut het winnende doelpunt, op aangeven van Depay.