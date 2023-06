Buurtbewoners zijn jarenlange bouw immense villa Cristiano Ronaldo zat: ‘Lijkt wel ziekenhuis, zo groot’

Met een kast van een villa in zijn thuisland denkt Cristiano Ronaldo (38) al aan de dagen na zijn carrière, maar de bouw ervan verloopt niet zonder zorgen. Zo voelt ook CR7 de stijgende bouwprijzen, loopt de bouw vertraging op en... winden de buren zich op over het optrekje van de Portugese stervoetballer. „Ze zijn nu al drie jaar aan het bouwen, de straat is al maanden afgesloten en mijn tuin ligt vol stof. Allemaal door de piramide van de farao Ronaldo.”

De door Ronaldo gekochte grond ligt in het landelijke Quinta da Marinha, in natuurpark Sintra-Cascais. Dat staat bekend om zijn prachtige uitzichten over de Atlantische Oceaan, ongerepte surfstranden, de beste visrestaurants en - handig voor zijn partner Georgina (29) - een luxueus winkelcentrum. Hij kan ook altijd op z’n gemak naar Lissabon: daar beschikt hij over twee appartementen die bekendstaan als de meest dure van de Portugese hoofdstad. (zie hieronder).

De gigantische villa moet het optrekje van Ronaldo en zijn gezin worden na zijn voetbalcarrière. Zijn drang naar perfectie zorgde geregeld voor aanpassingen aan het originele plan van de woning. Mede daardoor loopt de bouw stevige vertraging op: de bouw duurt al drie jaar en had normaal in juli klaar moeten zijn, maar het zal wellicht nog een een jaar duren alvorens het huis af is.

Volledig scherm Illustratie van hoe de villa van Cristiano Ronaldo eruit moet komen te zien. © rv

Volledig scherm De villa van Ronaldo. © rv

Bovendien zorgt de villa voor onvrede onder de buurtbewoners. Het Portugese magazine Look kon een van hen spreken. „We zijn het stilaan zat. Ze zijn nu al drie jaar aan het bouwen, de straat is al maanden afgesloten en mijn tuin ligt vol stof. Allemaal door de piramide van de farao Ronaldo. Het huis is zo groot dat het een ziekenhuis zou kunnen zijn. Bovendien is het zo hoog, dat hij bij velen van ons in de tuin kan kijken.”

Tijdens de bouw kreeg Ronaldo ook te maken met de steeds duurder wordende prijzen. Aanvankelijk bedroeg het budget bijna twaalf miljoen euro, maar door onder meer de steeds duurdere grondstoffen zou het prijskaartje nu al 25 miljoen euro bedragen - al is dat nu niet meteen een probleem voor iemand die bij Al Nassr jaarlijks tweehonderd miljoen euro opstrijkt.

Uiteindelijk moet het stulpje een plaats worden waar Ronaldo samen met vrouwlief Georgina Rodriguez en de vijf kinderen gelukkig wordt. Geen plaats voor een zwart gat in de villa, wel voor een binnen- en buitenzwembad en een garage waarin hij zijn twintigtal luxebolides voor in totaal meer dan twintig miljoen euro kwijt kan. En er is meer dan voldoende plaats voor twee bijgebouwen, zodat zijn moeder Dolores Aveira er ook kan wonen.

