Cádiz naast koploper Real Sociedad na vierde overwinning

Alleen de scheids­rech­ter komt goed weg bij bizarre Clásico zonder publiek

25 oktober Het 245ste duel tussen FC Barcelona en Real Madrid was het meest bizarre, onwerkelijke van allemaal. In een stil stadion, met slechts 265 aanwezigen in plaats van 99.000, die Real met 3-1 zagen winnen. De arbiter bleef een fluitconcert bespaard.