Cagliari eert hoofdrolspelers uit één van de mooiste voetbalsprookjes aller tijden

Waar het kunststukje van Leicester City in de Premier League bij de meeste voetballiefhebbers nog op het netvlies staat, is dat van Cagliari in 1970 er een voor de fijnproever en de cijferfetisjist. Als prestatie doet het Sardijnse sprookje echter niet onder voor dat van The Foxes in 2016.



Van alle clubs in de Serie A had Cagliari de minste fulltime profs onder contract staan, in transferuitgaven het goedkoopste team en het kleinste stadion. De club maakte pas in 1964 voor het eerst zijn opwachting op het hoogste niveau en met een plekje in de middenmoot waren de tifosi dik tevreden. Het Italiaanse voetbal werd in die tijd gedomineerd door de rijke clubs uit het noorden van het land: in de periode tussen de Tweede Wereldoorlog en 1970 werd de landstitel maar drie keer gewonnen door een club die niet uit Milaan of Turijn kwam.



Toch diende het succes van Cagliari zich een jaar eerder al voorzichtig aan. Achter landskampioen Fiorentina verraste de kleine club uit Sardinië met een knappe tweede plaats. Een eenmalig uitstapje naar de top, zo luidde de publieke opinie. ,,Maffiageld houdt die spelers weg uit het noorden”, schamperde een Juventus-official. ,,Waarom zou iemand anders op een vakantie-eiland willen voetballen?”