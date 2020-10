Calvert-Lewin na droomdebuut voor Engeland ook verkozen tot speler van de maand

Calvert-Lewin begon het seizoen uitstekend bij Everton, de club die hem in augustus 2016 voor 1,8 miljoen euro overnam van Sheffield United. Met negen goals in zes wedstrijden scoort hij voorlopig aan de lopende band voor The Toffees, dat aan kop gaat in de Premier League met twaalf punten na vier duels. ‘DCL’ maakte een hattrick tegen West Bromwich Albion (5-2) en tegen West Ham United (4-1) in de Carabao Cup.



Het leverde Calvert-Lewin zijn eerste uitverkiezing voor het nationale team van Engeland op, nadat hij al zeven keer scoorde in 17 interlands voor Jong Engeland. Calvert-Lewin stond gisteravond in de basis op een leeg Wembley, waar Engeland met 3-0 won van Wales. Na 26 minuten scoorde hij met een kopbal op aangeven van Jack Grealish, de smaakmaker van Aston Villa. Daarna maakten ook Conor Coady (Wolves) en Danny Ings (Southampton) hun eerste goal voor Engeland.