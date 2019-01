Cardiff-manager kwaad op Liverpool: ‘Gebrek aan klasse’

Na gesprekken met zowel Liverpool als Clyne was Warnock ervan overtuigd dat de rechtsback naar Cardiff zou komen. Tot zijn ontsteltenis ging Bournemouth met de verdediger aan de haal. ,,Ik ben teleurgesteld in Nathaniel Clyne, die ik al lang ken en die ik ooit heb laten debuteren bij Crystal Palace”, aldus de getergde coach in gesprek met de BBC.



Zijn woede is echter niet alleen gericht op zijn ex-pupil. ,,Liverpool heeft me niet gebeld en niets verteld. Ik moest het nieuws via de televisie vernemen, terwijl ik alles in het werk heb gesteld én ze mij toezegden dat Clyne deze week naar mij zou komen. Het is een schande en een gebrek aan klasse.”



Clyne verloor bij Liverpool de concurrentiestrijd van Trent Alexander-Arnold en kwam derhalve op het tweede plan terecht. Gisteren debuteerde de 27-jarige verdediger bij Bournemouth in het verloren FA Cup-duel met Brighton (3-1).