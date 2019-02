‘Cardiff moet aan financiële verplichtingen voldoen’

Door Wietse Dijkstra Volgens Harro Knijff hoeft de zaak niet zo ingewikkeld te zijn. ,,Richtinggevend is of de transfer van Nantes naar Cardiff in technische zin is afgewikkeld’’, zegt de in sportrecht gespecialiseerde advocaat. ,,Mocht Sala voor Cardiff uitkomen? Als hij reglementair is overgegaan, dan zal Cardiff aan zijn financiële verplichtingen moeten voldoen.’’ Sala kwam vorige maand om het leven toen het vliegtuigje dat hem naar Wales zou brengen neerstortte in het Kanaal, vlak nadat de club hem voor een recordbedrag van 17 miljoen euro had vastgelegd. Dat de aanvaller nooit in actie kwam voor Cardiff doet niet ter zake, zegt Knijff: ,,Je kan het vergelijken met een speler die je voor veel geld hebt gekocht en arbeidsongeschikt raakt op de eerste training. Dat is het risico van de nieuwe club.’’

Nog voor het lichaam van Sala was geïdentificeerd eiste Nantes deze week al een deel van de transfersom op. Bij Cardiff City waren ze stomverbaasd over de handelwijze van de Fransen. ,,Daar kun je van vinden wat je wil’’, zegt Knijff. ,,Het is natuurlijk een uitzonderlijke zaak. Het gaat om twee vragen: Is het juridisch juist wat Nantes doet? Daar lijkt het op. En is het hoffelijk om het zo te doen? Dat laatste kun je aan iedereen op straat vragen. Het kan ook anders, maar blijkbaar is hiervoor gekozen. Ik heb daar geen oordeel over. Daar gaat Nantes over.’’



Volgens The Independent had Cardiff wel een transferverzekering afgesloten, al zou die alleen het aankoopbedrag en niet de totale waarde van het contract (28,5 miljoen euro) dekken. ,,Dat gebeurt niet altijd, want het zijn vrij dure verzekeringen’’, zegt Knijff. ,,De vraag is ook: Waren ze voornemens dat te doen of hadden ze het al gedaan? Het punt van transferverzekeringen zal nu wel weer de nodige aandacht krijgen.’’