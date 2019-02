Cardiff wint voor Sala bij debuut Bacuna

Reid opende al in de vijfde minuut de score uit een strafschop en vierde dat door een blauw shirt met daarop een foto van Sala omhoog te houden. Hij maakte in de slotfase plaats voor debutant Leandro Bacuna (ex-Groningen).



De wedstrijd stond vooral in het teken van de recordaankoop van Cardiff City die vermoedelijk nooit zal spelen voor de club. De Argentijnse spits zou begin vorige week van Nantes naar Wales vliegen, maar het toestel verdween boven Het Kanaal van de radar. Nog altijd is geen spoor aangetroffen van het vliegtuigje en van de twee inzittenden: Sala en piloot David Ibbotson.



Een foto van de Argentijn sierde zaterdag de voorkant van het programmaboekje van Cardiff City. ,,Emiliano is vanavond niet bij ons, maar we bidden voor hem en David’', stond erin. Voor de aftrap werd een minuut stilte gehouden. De toeschouwers vormden met papiertjes de Argentijnse vlag, met de naam Sala daarin.