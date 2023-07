Carlo Ancelotti op weg naar Brazilië, maar eerst een tussenpaus als bondscoach Seleçao

Ancelotti is momenteel nog hoofdtrainer bij Real Madrid. De 64-jarige Italiaan respecteert zijn contract bij de club en zal dat eerst uitdienen voordat hij bij de Braziliaanse voetbalbond aan de slag gaat als bondscoach. Ancelotti won met Real Madrid in zijn tweede termijn de Spaanse beker, de landstitel, de Champions League, de Europese Super Cup, de Spaanse Super Cup én het WK voor clubteams.

Hij stond ook tussen 2013 en 2015 aan het roer in Madrid. Ook toen won hij de Champions League en de Spaanse beker. Als hij daadwerkelijk aan de slag gaat bij de Braziliaanse bond dan is dat zijn eerste klus als bondscoach. Ancelotti moet Brazilië volgende zomer naar de Copa América leiden.

Fernando Diniz als opvolger Ramon Menezes

In de tussentijd kan Brazilië niet zonder stuurman. Daarom geldt Fernando Diniz als tussenpaus, zo lijkt het. De 49-jarige Braziliaan vertrekt bij Fluminense en zit de komende kwalificatieduels voor het WK 2026 op de bank. ,,Het is een droom, een eer en ik ben enorm trots dat ik het nationale team mag dienen.”

Ramon Menezes was de afgelopen maanden interim-bondscoach bij de vijfvoudig wereldkampioen. Hij nam eind vorig jaar de taken over van Tite, die opstapte na de uitschakeling van Brazilië in de kwartfinales van het WK in Qatar.