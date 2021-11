Carrick pakt met invallers Ronaldo en Van de Beek punt bij koploper Chelsea

De 40-jarige Carrick, die vorige week het stokje overnam van de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer na de pijnlijke nederlaag bij Watford (4-1), koos op Stamford Bridge voor een basiself zonder Cristiano Ronaldo. Ook Donny van de Beek moest weer plaatsnemen op de bank, nadat hij dinsdagavond tegen Villarreal eindelijk weer eens in de basis stond bij de Engelse recordkampioen.



Manchester United kwam in de 50ste minuut op voorsprong, nadat Jadon Sancho een foute aanname van Chelsea-captain Jorginho na een hoge trap van Bruno Fernandes afstrafte: 0-1. De controlerende middenvelder van Chelsea zorgde in de 69ste minuut zelf voor de gelijkmaker door een strafschop binnen te schieten, nadat Thiago Silva onderuit was gehaald door Aaron Wan-Bissaka. In de 97ste minuut kreeg Antonio Rüdiger nog een enorme kans op de 2-1 voor Chelsea, maar de Duitse verdediger schoot hard en wild over na een goede voorzet van Christian Pulisic.

Donny van de Beek in duel met Chelsea-captain Jorginho, die bij beide goals betrokken was.

Ronaldo viel in de 64ste minuut in voor Sancho, die United een kwartier daarvoor dus op voorsprong had gezet. Van de Beek viel in de 89ste minuut nog in voor Bruno Fernandes, die als valse spits speelde met Sancho en Marcus Rashford naast zich in de aanval. Het middenveld van United bestond uit Nemanja Matic, Scott McTominay en Fred. De Braziliaan kreeg nog een enorme kans op de 1-2, maar ging veel te slordig met een grote kans om in de 85ste minuut. Hakim Ziyech speelde een sterke wedstrijd en mocht de hele wedstrijd blijven staan van Thomas Tuchel, die zijn ploeg dinsdagavond nog met flitsend voetbal met 4-0 zag winnen van Juventus in de Champions League.

Chelsea blijft koploper in de Premier League met 30 punten na dertien duels, een punt meer dan Manchester City. De ploeg van Pep Guardiola won eerder vandaag met 2-1 van West Ham United in de sneeuw in het Etihad Stadium. Liverpool, dat zaterdag op Anfield met 4-0 won van Southampton, staat twee punten achter op Chelsea. Virgil van Dijk maakte tegen zijn oude club zijn eerste goal in veertien maanden. Manchester United staat nu met 18 punten op de achtste plaats.

Chelsea gaat komende week op bezoek bij nummer zestien Watford en nummer vier West Ham United. Manchester United speelt donderdagavond op Old Trafford tegen Arsenal, dat vijfde staat met vijf punten meer.

