Casillas (38) sluit comeback na hartaanval niet uit: ‘Het gaat nu goed met mij’

,,Het is aan de artsen om te bepalen of een comeback nog mogelijk is”, zegt de keeper in gesprek met het televisiekanaal van de Portugese club. ,,Mijn gezondheid is het belangrijkste en je moet realistisch zijn. Maar het gaat inmiddels goed met mij.”

De oud-keeper van Real Madrid en het Spaanse nationale elftal raakte bijna een jaar geleden onwel op een training van Porto, de oorzaak bleek een hartaanval. In september van vorig jaar werd Casillas opgenomen in de begeleidingsstaf van de club. Hij vervulde een verbindende rol tussen de trainer en de spelers. Een officieel afscheid is nooit gemeld.

Toch sluit Casillas dus niet uit dat hij toch zijn handschoenen weer aantrekt. Hij zegt inmiddels weer een beetje de oude te zijn. ,,Na mijn hartaanval was ik een maand neerslachtig. Ik durfde niet te lopen, me niet in te spannen en ook niet te slapen. Dat is ondertussen veranderd”, aldus de voormalig wereldkampioen. ,,Of een comeback mogelijk is? Daar kan ik zelf niets over zeggen. Het is aan de artsen om dat te bepalen. Ik ben sinds mijn hartaanval wel veranderd. Ik koester de mooie momenten meer. Voetballers beseffen soms te weinig hoe goed ze het hebben.”