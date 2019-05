Casillas ontslagen uit ziekenhuis: ‘Ik voel me goed’

Guardiola: Liverpool is 'wow'

12:28 Volgens Pep Guardiola behoort Liverpool tot de beste elftallen die hij in zijn loopbaan als coach heeft gezien. Dat zegt de trainer van Manchester City, dat met de 'Reds' strijdt om de titel in de Premier League, in een interview in The Telegraph. ,,Alleen het Barcelona onder Luis Enrique is met Liverpool te vergelijken.''