Cech jaar na ijshockeydebuut terug onder de lat bij beloftenteam Chelsea

Cech keepte van 2004 tot 2015 in totaal liefst 494 wedstrijden voor Chelsea, waarmee hij vier keer de Premier League, vier keer de FA Cup, de Champions League en de Europa League won. Nadat hij in het seizoen 2014/2015 zijn basisplaats kwijtraakte aan Thibaut Courtois vertrok Cech naar Arsenal, waar hij in vier seizoenen nog tot 139 wedstrijden kwam en zijn vijfde FA Cup won. Zijn laatste wedstrijd keepte de 124-voudig international van Tsjechië op 29 mei 2019 in Baku, waar hij met Arsenal in de Europa League-finale met 4-1 verloor van Chelsea.



Kort na die wedstrijd keerde hij terug naar Chelsea, waar hij nu anderhalf jaar technisch adviseur is. Afgelopen zomer werd Cech al op de spelerslijst gezet voor de Premier League. Zijn voormalig teamgenoot Frank Lampard maakte dit seizoen nog geen gebruik van de diensten van Cech, maar zal zeker niet twijfelen wanneer dat nodig zal zijn. ,,Het is beslist niet voor de romantiek dat hij op onze spelerslijst staat", zei Lampard afgelopen zomer. ,,Pete traint al een tijdje mee met de keepers. Hij is erg fit en nog relatief jong. Petr stopte met spelen toen hij waarschijnlijk nog wel even had kunnen doorgaan, maar hij koos voor een mooie nieuwe rol bij Chelsea.”



Als technisch adviseur was Cech afgelopen zomer onder meer verantwoordelijk voor de komst van de Franse doelman Edouard Mendy, die net als Cech overkwam van de Franse club Stade Rennais. In oktober vorig jaar was Petr Cech even ijshockeykeeper bij Guildford Phoenix op het tweede niveau in Engeland. Daar beleefde hij een prachtig debuut met een heldenrol bij de shoot-outs, waarna zijn teamgenoten hem bedolven in de feestvreugde op het ijs.