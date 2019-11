Celta ontslaat trainer na weer een nederlaag

Real Sociedad na overwin­ning naast Barcelona en Real

3 november Granada FC heeft verzuimd de koppositie in de Spaanse competitie weer over te nemen van FC Barcelona. De club uit het zuiden van Spanje verloor in eigen huis met 2-1 van Real Sociedad, dat door de zege in punten gelijk is gekomen met Barcelona en Real Madrid. Granada heeft met 20 punten twee punten minder en één punt minder dan Atlético Madrid en Sevilla.