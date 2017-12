Celtic en Rangers rennen en schoppen erop los, maar scoren niet

Eerste basisplaats Afellay, Wijnaldum wissel

16:14 Ibrahim Afellay staat voor het eerst dit seizoen in de basis bij Stoke City. Trainer Mark Hughes heeft vanmiddag een plekje op het middenveld ingeruimd voor Afellay als Stoke het op Stamford Bridge opneemt tegen Chelsea. De 31-jarige Utrechter kwam vooralsnog alleen vijf keer als invaller in actie in de Premier League.