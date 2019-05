Celtic verovert achtste landstitel op rij en vijftigste in totaal

Celtic heeft voor de achtste keer op rij de landstitel veroverd. De Schotse topclub won de uitwedstrijd tegen Aberdeen met 3-0 en is niet meer te achterhalen door rivaal en stadgenoot Rangers. Voor Celtic is het de vijftigste titel in de historie.

In 2011 ging de titel voor het laatst niet naar Celtic. Acht jaar geleden veroverde Rangers de derde titel op een rij. Rangers is nog recordhouder met 54 landstitels.

Mikael Lustig, Jozo Simunovic en Odsonne Edouard kwamen voor Celtic tot scoren in de kampioenswedstrijd.

Celtic heeft al de League Cup gewonnen en gaat nog op voor de derde prijs van het seizoen. Op 25 mei is Hearts de tegenstander in de eindstrijd van het Schotse bekertoernooi.