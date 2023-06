Champions League-winst geeft Nathan Aké ‘beste gevoel ooit', 'trotse’ Denzel Dumfries kijkt met jaloezie naar Oranje-collega

West Ham United is klaar voor Conference Lea­gue-finale: ‘Dit betekent meer dan het spelen voor Engeland’

Waar voor veel Engelse voetbalclubs alleen deelname aan de Champions League telt, is dat voor West Ham United anders. De Londenaren schakelden vorige maand AZ uit in de halve finales van de Conference League en ruiken nu de eindzege in het derde Europese toernooi. Ook voor tegenstander Fiorentina is het en uitzonderlijke kans op een hoofdprijs.