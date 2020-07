Chaos in België: mag er nu wél of níét gevoetbald gaan worden?

De situatie in het Belgische voetbal wordt er bepaald niet overzichtelijker op. In de regio Antwerpen zijn sportwedstrijden verboden, maar de Jupiler Pro League (de hoogste divisie in België) wil een uitzondering op die regel. Ondertussen wordt er druk overleg gepleegd.

,,Alle teamsporten worden verboden voor mensen boven de 18 jaar.” Gouverneur Cathy Berx was gisteravond duidelijk na het provinciaal crisisoverleg. Gedurende vier weken mogen in de provincie Antwerpen dus geen wedstrijden gespeeld worden. Een gigantisch probleem voor de herstart van de Jupiler Pro League op 8 augustus. Of clubs als Royal Antwerp, Beerschot en KV Mechelen nog mogen trainen, is onduidelijk, maar tot nader order blijven ze hun trainingen wel afwerken. De Pro League vraagt aan de overheid om een uitzondering te maken. Op dit moment is er overleg aan de gang tussen de verschillende instanties.

De topper Antwerp - AA Gent op zondag 9 augustus kan in principe niet doorgaan, net als KV Mechelen - Club Brugge een week later op 16 augustus. Ook Antwerp - Charleroi op 23 augustus valt zo in het water. De maatregel heeft ook gevolgen voor Westerlo en Union Sint-Gillis, dat op een oefencomplex in Lier traint.

Per dag evaluatie

De Antwerpse clubs werden gisteravond totaal verrast, en ook nu heerst er nog steeds onduidelijkheid. Of ze wel mógen trainen, weten ze niet. Afwachten. Op dit moment is er overleg aan de gang tussen de verschillende instanties. Straks volgt een statement. De Pro League wil dat er een uitzondering wordt gemaakt voor trainingen en duels in het betaald voetbal, zoals in Engeland (Leicester City) en in Spanje (Barcelona en Espanyol) al gebeurde. De profs worden regelmatig onderworpen aan coronatests. Berx benadrukte gisteren dat de situatie dag per dag geëvalueerd zal worden.

Volgens wat er nu bekend is, zal er dus vier weken lang geen voetbal op Antwerps grondgebied zijn. De bekerfinale Antwerp - Club Brugge op zaterdag 1 augustus en de promotiefinale tussen OH Leuven en Beerschot een dag later zouden niet in het gedrang komen omdat ze niet op Antwerps grondgebied plaatsvinden.

Volledig scherm Antwerp-spelers vandaag op training © Gregory Van Gansen / Photo News

Nauw contact

Royal Antwerp zelf reageerde intussen in een persbericht. ,,In opvolging van de communicatie door de gouverneur van de Provincie Antwerpen, en in afwachting van meer concrete info, gaat Royal Antwerp FC er vanuit dat voor het professionele voetbal alle genomen maatregelen ongewijzigd blijven en verder worden toegepast”, klinkt het. ,,Samen met de Pro League en alle bevoegde instanties zijn de afgelopen maanden protocollen en testprocedures uitgewerkt zodat er op een veilige en verantwoorde manier gevoetbald kan worden. Dit naar analogie van meerdere andere Europese landen wat tijdens alle oefenwedstrijden probleemloos is verlopen. RAFC blijft in nauw contact met alle bevoegde instanties en zal infomeren zodra dit mogelijk is.”

Volledig scherm Antwerp-spelers vandaag op training. © Gregory Van Gansen / Photo News

Gisteren zaaiden verschillende politici al verwarring na afloop van de Nationale Veiligheidsraad. Premier Sophie Wilmès had het niet eens over de sportsector, maar de impliciete boodschap was wel dat er fundamenteel niets veranderde. Alleen het aantal toegelaten aanwezigen op evenementen werd gehalveerd (100 binnen, 200 buiten). Minister-president Jan Jambon opperde bij VTM dat alle sporten gewoon kunnen doorgaan: ,,Wat gisteren kon, kan vandaag ook nog.” Terwijl minister van Volksgezondheid Maggie De Block op de openbare omroep liet weten dat contactsporten énkel mogelijk zijn met personen uit de eigen bubbel. Op die manier is voetballen onmogelijk.

Op de koop toe had Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) zondag al de vlucht vooruit genomen en laten weten dat publiek bij wedstrijden binnen én buiten al niet meer toegelaten zou worden. Dat was hij in samenspraak met de Vlaamse sportbonden overeengekomen. Het kabinet Weyts blijft ook na gisteren van mening dat wedstrijden kunnen doorgaan - ook in Antwerpen. Maar dan wel achter gesloten deuren.

Drie instanties

Kunt u het nog volgen? Op die manier hebben in drie dagen tijd drie verschillende instanties beslissingen genomen in verband met sportwedstrijden en de eventuele toelating van publiek daarbij. De Pro League moet nu in aanloop naar de Algemene Vergadering van komende vrijdag dus nog wat andere katjes geselen. Gelukkig wordt daarvan gezegd dat die zeven levens hebben.

Quote Als het een contact­sport is, dan moet dat met iemand uit je eigen bubbel Maggie De Block