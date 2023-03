met videoDe voorbereiding op de vriendschappelijke interland tussen Marokko en Peru, vanavond in Madrid, verloopt voor beide ploegen allesbehalve vlekkeloos. Nadat de selectie van Marokko racistisch werd bejegend, raakten de spelers van Peru slaags met de politie in de Spaanse hoofdstad. Doelman Pedro Gallese werd gearresteerd.

In het spelershotel van Peru ging het maandag helemaal mis nadat honderden supporters van de ploeg zich hadden verzameld voor de ingang van het gebouw om de ploeg, met onder anderen Feyenoorder Marcos Lopes, Miguel Araujo (Emmen) en Renato Tapia (ex-Feyenoord), toe te juichen.

De Spaanse politie raakte in de drukte het overzicht kwijt waarna er in het gedrang klappen werden uitgedeeld, zo valt te zien op sociale media. ,,We wilden de mensen begroeten en de politie begon ons te slaan”, vertelde de Peruaanse doelman Pedro Gallese aan de Peruaanse tv.

De spelers van Peru kregen het in hun hotel in Madrid aan de stok met de politie.

Volgens media in Peru zou een agent een van de spelers hebben geduwd, waarna een woordenwisseling ontstond. Volgens het consulaat van Peru in Madrid moest Gallese na zijn arrestatie een verklaring afleggen op het politiebureau, maar kon zich daarna weer bij het team voegen. Er is geen aanklacht tegen de doelman ingediend.

In video’s die op grote schaal worden gedeeld op sociale media, is middenvelder Yoshimar Yotun te zien die ruzie maakt met een politieagent die hem vervolgens duwt. Andere spelers en de politie raakten toen eveneens betrokken bij de vechtpartij waarbij ook spits Alex Valera werd geraakt. Peruaanse media meldden dat de situatie enkele minuten duurde en onder controle was gebracht.

De voorbereiding op de oefeninterland vanavond in Madrid verloopt sowieso bijzonder incidentrijk. De selectie van Marokko werd in hun hotel slachtoffer van racistische en islamofobe uitingen.

Peru speelde zaterdag een oefenwedstrijd in en tegen Duitsland. In Mainz wonnen de Duitsers met 2-0. Marokko won met 2-1 van Brazilië.