Charleroi wint ook met tien man en grijpt koppositie

Martens en Janssen door in Women’s Champions League

21 augustus De vrouwenteams van Barcelona en VfL Wolfsburg hebben zich in Spanje geplaatst voor de halve finales van de Champions League. De Spaanse ploeg won in Bilbao met 1-0 van Atlético Madrid dankzij een treffer van Kheira Hamraoui in de tachtigste minuut.