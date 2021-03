Chelsea deelt Liverpool opnieuw een gigantische dreun uit

Aan het begin van de competitie had dit zomaar een duel tussen de nummers 1 en 2 van de Premier League kunnen zijn, maar na 27 competitiewedstrijden staan Liverpool en Chelsea er heel anders dan gehoopt en verwacht voor. Het duel tussen de twee afgezakte ploegen draaide donderdagavond niet om het kampioenschap, maar om een ticket voor de Champions League.



Chelsea, met Hakim Ziyech in de basis, begon sterk en kreeg via Timo Werner in de beginfase enkele kansen. De Duitser dacht in de 24ste minuut zijn ploeg ook op voorsprong te zetten, maar na bestuderen van de videobeelden werd de treffer afgekeurd vanwege buitenspel. Vlak voor rust mocht de ploeg van Thomas Tuchel alsnog juichen toen Mason Mount vanaf de linkerkant van de zestien naar binnen dreigde en met zijn rechterbeen de bal buiten bereik van Alisson schoot.



Na een uur spelen haalde Jürgen Klopp zijn sterspeler Mo Salah naar de kant, maar het inbrengen van Diogo Jota en Alex Oxlade-Chamberlain leverde niet het gewenste effect op. Liverpool was niet bij machten om het Chelsea moeilijk te maken en vijf keer in zeven wedstrijden een nederlaag slikken. Chelsea is daarentegen al sinds 18 januari ongeslagen en klimt naar de vierde plek, een positie dat aan het einde van de rit recht geeft op Champions League-deelname.



Nog nooit verloor Liverpool vijf thuiswedstrijden op rij, tot vanavond.