Chelsea en Brighton scoren niet op bizarre avond op Stamford Bridge

Nog voor de wedstrijd hoorden de fans buiten het stadion al dat Chelsea en Manchester City uit de Super League stappen. City heeft dat inmiddels bevestigd, de verwachting is dat Chelsea snel zal volgen. De woede rond het stadion sloeg na het nieuws snel om in een feeststemming. De wedstrijd begon daarom een kwartier later (om 21.15 uur), nadat de spelers via het door fans bezette Fulham Road met moeite bij het stadion konden komen. Chelsea staat nu wel weer vierde, vanwege een beter doelsaldo dan West Ham United (+19 om +11). Chelsea speelt komende zaterdag de uitwedstrijd bij West Ham United in het London Stadium. Daarna wachten voor Chelsea de komende maand nog duels met Real Madrid (halve finales Champions League), Fulham, Manchester City, Arsenal, Leicester City (competitie en FA Cup-finale) en Aston Villa.



Hakim Ziyech stond opnieuw in de basis, nadat hij afgelopen zaterdag Chelsea naar de finale van de FA Cup schoot met zijn winnende goal tegen Manchester City. Ziyech werd na 77 minuten vervangen door Olivier Giroud, maar ook de Franse spits kon het verschil niet maken. In het laatste kwartier kreeg Brighton zelfs nog drie goede kansen, maar ook de bezoekers uit het zuiden van Engeland kwamen niet tot scoren. Joël Veltman deed de hele wedstrijd mee bij Brighton. Davy Pröpper bleef op de bank. De 29-jarige middenvelder uit Arnhem speelde dit seizoen pas 537 minuten verdeeld over elf duels, waarvan zeven in de competitie. Brighton staat zestiende in de Premier League, zeven punten boven nummer achttien Fulham met nog zes duels te gaan.