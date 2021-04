‘Chelsea en City trekken zich al terug uit plannen Super League’

Samenvatting Foto's | Ongekende ontlading bij Barça na bekersuc­ces

18 april Coach Ronald Koeman heeft met FC Barcelona zijn eerste prijs veroverd. De ploeg van de oud-bondscoach won in de Spaanse bekerfinale met 4-0 van Athletic Club. Alle treffers in Sevilla vielen in het laatste half uur. Bekijk hier de mooiste foto van de ontlading na de finale om de Copa del Rey.