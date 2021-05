Chelsea en Leicester City hebben andere prioriteiten dan de FA Cup-finale

Voor een club als Leicester is een FA Cup-finale een kans die zich niet vaak voordoet. The Foxes stonden pas vier keer in de finale (voor het laatst in 1969) en wonnen de beker niet één keer. Leicester dreigt dit jaar echter slachtoffer te worden van zijn eigen succes. Het staat derde in de Premier League en dat betekent Champions League volgend jaar, mits het niet uit de top vier zakt. Het resterende programma is echter niet makkelijk.

Leicester wordt op de huid gezeten door uitgerekend Chelsea. Dinsdag spelen de finalisten tegen elkaar in de Premier League. Leicester kan zich daar verzekeren van deelname aan het kampioenenbal volgend jaar. In de laatste wedstrijd van het seizoen is Tottenham Hotspur de tegenstander. Het vasthouden van een plek bij de eerste vier is met wedstrijden tegen deze twee topploegen voor de boeg nog allerminst zeker. Het is goed mogelijk dat daarom de focus meer ligt op de confrontaties met Chelsea en Tottenham in de competitie dan op bekerfinale.

Finale bekend terrein voor Chelsea

Voor Chelsea is de finale van de FA Cup bekend terrein. The Blues haalden al vijftien keer de eindstrijd en hiervan werden er acht gewonnen. Bij Chelsea-fans zal het verlangen om de beker in handen te hebben dus iets minder hard branden dan bij Leicester-fans. Daar komt bij dat voor Chelsea eigenlijk nog maar één wedstrijd echt belangrijk is dit seizoen.

De ploeg van Thomas Tuchel staat op 29 mei in de finale van de Champions League tegen Manchester City. Het spelen van de finale van Europa’s belangrijkste clubtoernooi, is voor een groot deel van de selectie een unieke kans. Niemand zal zich in de voorbereiding hierop willen blesseren. Het is dus aannemelijk dat ook Chelsea met zijn gedachte elders is vrijdagavond.