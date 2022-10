Chelsea en Real Madrid winnen, Benfica en Schmidt verpesten perfecte score Paris Saint-Germain

Politie­chef erkent fouten rond stadion­ramp Indonesië, medewer­kers Arema FC levenslang geschorst

De lokale politiechef in het Indonesische Oost-Java heeft zijn excuses aangeboden voor het drama in het stadion afgelopen zaterdag. Hij erkent de fouten bij het politieoptreden bij de voetbalrellen. Het aantal mensen dat omkwam in het stadion is opgelopen tot 131.

4 oktober