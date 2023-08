Chelsea geeft Hakim Ziyech zelfs geen rugnummer voor nieuw seizoen, breuk is onvermijdelijk

Vakantietips Deze kleine aanpassin­gen in gedrag maken je al een betere gast op je vakantiebe­stem­ming

We reizen de hele wereld over en dan is het soms best ingewikkeld om een ‘goede toerist’ te zijn. Hoe draag je bij aan duurzaamheid, de lokale economie en voorkom je dierenleed? Reisjournalist Hans Avontuur geeft advies.