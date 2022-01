Chelsea met opvallende Ziyech in halve finale League Cup te sterk voor Spurs

Met een opvallend aanwezige Hakim Ziyech en de weer in genade aangenomen Romelu Lukaku in de basis zette Chelsea woensdagavond een flinke stap richting eindstrijd van de League Cup. De ploeg van trainer Thomas Tuchel won de eerste halve finale tegen stadgenoot Tottenham Hotspur met 2-0.

De in Londen allesbehalve gelukkige Hakim Ziyech kreeg eindelijk weer eens een kans in de basis en liet zien waarom ze hem bij Chelsea nog niet moeten afschrijven. De ex-Ajacied strooide ouderwets met passjes en had een hoofdrol bij de tweede treffer van zijn ploeg. Toen hij in de slotfase werd gewisseld, ging hij met applaus van het veld.

Dat hij niet met een 3-0 voorsprong naar de kant ging, lag niet aan hem. Ziyech zette halverwege de tweede helft invaller Timo Werner met een splijtende pass vrij voor het doel. De Duitser kreeg de bal echter net niet over doelman Hugo Lloris.

Chelsea kende voor eigen publiek een uitstekende start tegen Spurs, dat zonder Steven Bergwijn speelde. De fel jagende ploeg van Tuchel stond al na vijf minuten op voorsprong na lichtzinnig uitverdedigen van Japhet Tanganga. Marcos Alonso kon profiteren en vond Kai Havertz, die via het been van de toegesnelde ex-Ajacied Davinson Sanchez kon scoren.

Volledig scherm Romelu Lukaku in actie tegen Spurs. © Action Images via Reuters

Ziyech stond een half uur later aan de basis van de 2-0. En weer speelde Tanganga daarbij een negatieve hoofdrol. De verdediger kopte de scherp aangesneden vrije trap van de ex-Ajacied knullig tegen het hoofd van ploeggenoot Ben Davies, die er weinig aan kon doen dat hij zo zijn eigen doelman passeerde.

Dat Ziyech mocht starten was niet de enige opvallende keuze van Tuchel. De Duitser gunde ook Lukaku weer een basisplaats. De Belgische topspits werd zondag tegen Liverpool nog buiten de wedstrijdselectie gelaten. Dit naar aanleiding van een spraakmakend interview met Sky Italia waarin hij aangaf niet tevreden te zijn in Londen. Nadat Lukaku zijn excuses had aangeboden was de ergste kou uit de lucht, al moest de spits wel een boete van 500.000 euro betalen.

Tegen Spurs kon Lukaku weinig uitrichten. In blessuretijd kreeg hij nog een aardige kans op 3-0, maar Lloris liet zich niet verrassen.

De winnaar van het tweeluik tussen Chelsea en Spurs (over een week is de return) speelt in de finale tegen Arsenal en Liverpool. Die heenwedstrijd van die halve finale, die donderdag zou worden gespeeld, is uitgesteld. Omdat Liverpool kampt met een corona-uitbraak is het duel op Anfield verplaatst naar donderdag 13 januari. De return in het Emirates Stadium van Arsenal is op 20 januari.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.