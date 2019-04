Chelsea-middenvelder Drinkwater opgepakt na rijden onder invloed

De drievoudig international van Engeland werd in de nacht van zondag op maandag gearresteerd na een eenzijdig ongeluk. Drinkwater is vervolgens op borgtocht vrijgelaten en moet op 13 mei voor de rechtbank verschijnen, zo maakt de politie bekend.



Drinkwater kwam in 2016 voor ruim 40 miljoen euro over van Leicester City, waarmee hij kampioen van Engeland werd. Sindsdien heeft hij moeite om bij Chelsea een basisplek te bemachtigen. Dit seizoen kwam hij zelfs nog niet één keer in actie in een Premier League-duel.