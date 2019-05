Chelsea moet Kanté missen tegen Eintracht Frankfurt

,,Hij heeft hamstringklachten, maar die zijn niet heel ernstig. Hij moet een paar weken rust houden", zei Maurizio Sarri, die bij het bereiken van de finale - op 29 mei - wel weer over Kanté hoopt te beschikken.



Kanté viel zondag in het met 3-0 gewonnen competitieduel met Watford al na tien minuten uit. Sarri gaf aan dat het een fout was om de wereldkampioen niet te sparen. Donderdag wacht in Londen de returnwedstrijd van de halve finale in de Europa League. De heenwedstrijd eindigde in 1-1.