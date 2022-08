Chelsea schorst seizoenkaarthouder voor racistische opmerking richting Son

Tegenstander FC Twente Bij Feyenoord mislukte Sofyan Amrabat nu ster van Fiorentina: ‘Ik kan in elke goede competitie spelen’

De speler die bij Feyenoord nooit uit de verf kwam, is bij Fiorentina al drie jaar lang een belangrijke motor op het middenveld. Hoe goed hij is geworden in Italië, hoopt Sofyan Amrabat (25) donderdagavond tegen FC Twente te laten zien.

17 augustus