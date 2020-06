Chelsea-speler Hudson-Odoi niet vervolgd voor verkrachting

17 keer geel in één seizoen: Gjasula pakt twijfelach­tig record in Bundesliga

16:58 Klaus Gjasula is in het bezit gekomen van twijfelachtig record in de Bundesliga. De Albanese middenvelder van SC Paderborn kreeg in de thuiswedstrijd tegen Werder Bremen alweer zijn zeventiende gele kaart van het seizoen in de hoogste Duitse voetbalklasse.