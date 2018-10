Chelsea tijdelijk koploper na zege in Southampton

Serie A-revelatie Piatek zet waanzinni­ge reeks voort

15:06 Krzysztof Piatek blijft vriend en vijand verbazen met zijn scoringsdrift in Italië. De Poolse spits verloor vanmiddag weliswaar met Genoa van Parma (1-3), maar was voor het achtste duel op rij trefzeker. Zijn teller staat in de competitie inmiddels al op negen.