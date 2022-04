Chelsea wint na misser Jorginho toch van West Ham, Weghorst duwt Everton onder degradatiestreep

De Tsjechische aanvaller Matej Vydra maakte na 62 minuten de winnende goal op Turf Moor op aangeven van zijn aanvalspartner Weghorst, die vorige week in de uitwedstrijd bij West Ham United (1-1) zelf zijn tweede goal in de Premier League maakte. Donderdagavond won Burnley ook al voor eigen publiek, toen met 2-0 van Southampton. Het ontslag van coach Sean Dyche, na liefst elf vrij succesvolle seizoenen, lijkt daarmee goed uit te pakken. Onder leiding van interim-trainer Michael Jackson pakte Burnley nu immers al zeven punten uit drie duels. Komende zaterdag speelt Burnley de uitwedstrijd bij nummer negentien Watford, dat net als hekkensluiter Norwich City geen hoop meer heeft op een extra jaar in de Premier League. Burnley staat nu op 31 punten, twee punten boven Everton. De ploeg van Frank Lampard begon om 17.30 uur aan de Merseyside-derby bij Liverpool, dat weer op een punt van koploper Manchester City hoopt te komen. Donny van de Beek (liesblessure) zit niet bij de selectie, Anwar El Ghazi zit op de bank. Virgil van Dijk draagt de aanvoerdersband bij Liverpool.

Chelsea pakt toch nog drie punten

Chelsea heeft de Londense derby tegen West Ham United met 1-0 gewonnen. De ploeg van Thomas Tuchel leek lange tijd op weg naar een doelpuntloos gelijkspel, zeker toen Jorginho in de 87ste minuut met een zeer zwak genomen strafschop een grote kans op een late goal liet liggen. In de 90ste minuut maakte Chelsea echter toch nog de winnende goal. Christian Pulisic schoot raak op aangeven van linksback Marcos Alonso.



Chelsea staat derde en gaat zo goed als zeker de Champions League weer in volgend seizoen, ondanks alle onrust van de afgelopen maanden rond het vertrek van clubeigenaar Roman Abramovich. West Ham United staat zevende. Via de competitie lijkt het behalen van een Champions League-ticket niet meer realistisch voor de ploeg van David Moyes, maar West Ham staat binnenkort wel in de halve finales van de Europa League tegen Eintracht Frankfurt. De winnaar van dat toernooi plaatst zich ook voor de Champions League.



In het zuiden van Engeland stond de regionale derby tussen Brighton & Hove Albion en Southampton op het programma. Brighton kwam kort voor rust op een 2-0 voorsprong, maar door twee goals van James Ward-Prowse pakte Southamptong nog een puntje: 2-2. Joël Veltman deed de hele wedstrijd mee bij de thuisclub.