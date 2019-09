Chiellini half jaar aan de kant na succesvolle operatie

‘Engelse transfer­dead­line mogelijk toch weer later’

15:16 De twintig voetbalclubs in de Engelse Premier League stemmen volgende week over het voorstel om de transferperiode in hun land weer gelijk te schakelen met de rest van Europa, schrijft The Times. Twee jaar geleden werd besloten om de zogeheten transferwindow in Engeland al voor de eerste competitiewedstrijd te sluiten.