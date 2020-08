Chiellini keert terug in Italiaanse ploeg voor duel met Oranje

De 36-jarige Chiellini kwam een jaar niet in actie voor Italië vanwege een blessure en het coronavirus dat het internationale voetbal stillegde. Hij kan zijn 104e en 105 interland spelen. Mancini heeft ook de 33-jarige Francesco Caputo en Manuel Locatelli van Sassuolo opgenomen in een selectie van maar liefst 37 spelers. Zij werden nog nooit eerder opgeroepen, net als verdediger Alessandro Bastoni van Internazionale.



Italië speelt op 4 september in Florence tegen Bosnië en Herzegovina. Het duel met Oranje wordt afgewerkt in de Johan Cruijff ArenA. Publiek is nog niet welkom tijdens de eerste wedstrijden van de Nations League.