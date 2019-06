Chili pakt koppositie in groep C na zege op Ecuador

Jose Fuenzalida zette Chili in de Arena Fonte Nova al na acht minuten op voorsprong. Ecuador kwam een kleine twintig minuten later op gelijke hoogte door een benutte strafschop van Enner Valencia, nadat de Chileense doelman Gabriel Aras Jhegson Mendez had neergelegd. Alexis Sanchez besliste het duel kort na rust. In de slotfase moest verdediger Gabriel Achiller van Ecuador met rood van het veld na een elleboogstoot tegen Arturo Vidal.

Chili is door de zege lijstaanvoerder in groep C met de volle winst uit twee duels. Uruguay is tweede met vier punten. Beide landen treffen elkaar maandagavond in het Maracanã in Rio de Janeiro. Japan, dat gisteren met 2-2 gelijkspeelde tegen Uruguay en het puntloze Ecuador ontmoeten elkaar tegelijkertijd in Belo Horizonte. Beide landen hebben bij winst nog kans om door te gaan naar de kwartfinales.