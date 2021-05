Cillessen behoedt Valencia van degradatie met clean sheet in ruime overwinning

Cillessen maakte vorig weekeinde in de thuiswedstrijd tegen FC Barcelona (2-3) zijn rentree. De international van Oranje speelde tegen Real Valladolid pas zijn zevende competitiewedstrijd in dit seizoen. Hij was eerst lang uit de roulatie door een spierblessure in zijn rechterbeen. Cillessen keerde op 20 februari terug in het doel van Valencia, maar ruim een maand later viel hij door een nieuwe blessure weer voor geruime tijd weg.